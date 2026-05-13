Milano
17:35
49.481
+1,00%
Nasdaq
22:00
29.367
+1,04%
Dow Jones
22:01
49.693
-0,14%
Londra
17:40
10.325
+0,58%
Francoforte
17:35
24.137
+0,76%
Mercoledì 13 Maggio 2026, ore 22.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 184,83 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,83 yen alle 19:30
In breve
,
Finanza
13 maggio 2026 - 19.30
Euro a 184,83 sullo yen alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 184,99 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,72 yen alle 15:41
Cambi: euro a 184,69 yen alle 08:30
Cambi: euro a 184,38 yen alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Jpy
-0,03%
Altre notizie
Cambi: euro a 184,69 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,43 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,24 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,06 yen alle 15:41
Cambi: euro a 184,16 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,15 yen alle 11:30
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto