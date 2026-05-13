Milano
15:07
49.055
+0,13%
Nasdaq
12-mag
29.065
-0,87%
Dow Jones
12-mag
49.761
+0,11%
Londra
15:07
10.263
-0,02%
Francoforte
15:07
24.074
+0,50%
Mercoledì 13 Maggio 2026, ore 15.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.689,38 dollari alle 11:30
Oro: 4.689,38 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
13 maggio 2026 - 11.30
L'Oro vale 4.689,38 dollari l'oncia (-0,55%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.776,91 dollari alle 08:30
Oro: 4.698,14 dollari alle 19:30
Oro: 4.778,41 dollari alle 15:40
Oro: 4.808,25 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,56%
Altre notizie
Oro: 4.792,25 dollari alle 11:30
Oro: 4.785,58 dollari alle 08:30
Oro: 4.818,87 dollari alle 15:40
Oro: 4.734,19 dollari alle 19:30
Oro: 4.700,16 dollari alle 11:30
Oro: 4.715,18 dollari alle 08:30
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto