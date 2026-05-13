Milano 15:08
49.057 +0,13%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 15:08
10.264 -0,01%
Francoforte 15:08
24.073 +0,49%

Petrolio a 101,56 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 101,56 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 101,56 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```