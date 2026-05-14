Milano 9:12
49.766 +0,58%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 9:12
10.334 +0,09%
24.374 +0,98%

Petrolio a 101,14 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 101,14 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 101,14 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```