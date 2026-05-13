Siemens annuncia buyback da 6 miliardi: fiducia nei flussi di cassa nonostante contesto incerto

(Teleborsa) - Siemens AG ha annunciato un programma di riacquisto di azioni fino a 6 miliardi di euro, segnalando fiducia nella propria capacità di generare cassa nonostante un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, inflazione e incertezza sui mercati.



Il buyback, che si estenderà fino a cinque anni, arriva dopo un trimestre in cui gli ordini sono cresciuti dell’11%, sostenuti soprattutto dalla domanda di software e infrastrutture per edifici intelligenti. L’utile, tuttavia, ha leggermente deluso le attese degli analisti.



L’amministratore delegato Roland Busch ha sottolineato in un’intervista a Bloomberg la presenza di forti rischi macroeconomici, tra guerre in corso, tensioni sulle supply chain e pressioni inflazionistiche che potrebbero rallentare la domanda.



Secondo alcuni analisti il buyback, pur positivo, arriva in misura inferiore alle aspettative del mercato, che si attendeva o un importo maggiore o un arco temporale più breve.



Il gruppo tedesco, il più grande per capitalizzazione nel paese, sta accelerando la propria strategia su automazione e intelligenza artificiale, anche attraverso partnership con Nvidia Corporation .





Condividi

```