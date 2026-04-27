Eni, Equita incrementa target price e conferma Buy dopo conti primo trimestre

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 27,5 euro
per azione (+4%) il target price
su Eni
, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo e parlando di un feedback dal set di risultati del primo trimestre 2026
"positivo nonostante una performance nel periodo inferiore alle attese ma comunque resiliente (+3% yoy in USD)". Il trimestre è stato penalizzato dal downstream/bio-refining per manutenzioni programmate e bassi utilizzi. Upstream invece solido, con produzione +9% yoy.
Il miglioramento dell'outlook 2026 del CFFO del 20% a 13,8 miliardi di euro rispetto alla precedente guidance mostra la fiducia del management sull'execution
traducendosi anche in un quasi raddoppio del buyback a 2,8 miliardi di euro.
Il broker ha alzato l'EPS FY26 di circa +11%, principalmente per effetto dal migliore outlook sul GGP e la ripresa dell'operatività del downstream dal 2Q, ed il maggior piano di buyback. Migliorato anche il CFFO adj del 9% a 13,8 miliardi di euro assumendo 80 dollari al barile. Valutativamente il titolo resta interessante
: circa 10x P/E, 10% FCF yield e remunerazione complessiva (dividendo e buyback) a circa l'8%.