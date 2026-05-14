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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Risultato positivo per l'Eurostoxx 50, che lievita dello 0,91%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5.953. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5.789. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5.717.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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