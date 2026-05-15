Milano 15:45
49.040 -2,02%
Nasdaq 15:45
29.085 -1,67%
Dow Jones 15:45
49.552 -1,02%
Londra 15:45
10.189 -1,77%
Francoforte 15:45
23.940 -2,11%

Cambi: euro a 184,46 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,46 yen alle 15:41
Euro a 184,46 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```