New York: ARM Holdings in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società tech inglese che progetta chip , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,63% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di ARM Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di ARM Holdings mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 217 USD. Rischio di discesa fino a 209,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 225.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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