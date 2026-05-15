New York: seduta euforica per Fiserv

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,96%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fiserv , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Fiserv mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 54,14 USD con area di resistenza individuata a quota 56,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 52,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```