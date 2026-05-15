New York: seduta euforica per Fiserv
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fiserv, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Fiserv mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 54,14 USD con area di resistenza individuata a quota 56,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 52,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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