Pesante sul mercato di New York Fiserv

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,20% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Fiserv rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 59,12 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56,61. L'equilibrata forza rialzista di Fiserv è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 61,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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