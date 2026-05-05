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Pesante sul mercato di New York Fiserv

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Fiserv
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,20% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Fiserv rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 59,12 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56,61. L'equilibrata forza rialzista di Fiserv è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 61,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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