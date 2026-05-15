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SILVER del 14/05/2026

Finanza
SILVER del 14/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 5,11% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 87,57 con primo supporto visto a 79,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 76,28.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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