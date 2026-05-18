Milano 11:28
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Dow Jones 15-mag
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Londra 11:28
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Francoforte 11:28
23.991 +0,17%

Analisi Tecnica: indice DAX del 15/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 15/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio

Aggressivo ribasso per il principale indice di Francoforte, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,07%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24.287,7, con il supporto più immediato individuato in area 23.782. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.613,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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