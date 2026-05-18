Analisi Tecnica: indice DAX del 15/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio
Aggressivo ribasso per il principale indice di Francoforte, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,07%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24.287,7, con il supporto più immediato individuato in area 23.782. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.613,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)