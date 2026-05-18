New York: brillante l'andamento di Salesforce
(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con un rialzo del 2,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Salesforce ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 179,7 USD. Supporto a 173,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 185,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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