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Petrolio a 106,7 dollari alle 11:30
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18 maggio 2026 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 106,7 dollari per barile alle 11:30.
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