Milano 14:42
49.961 +0,12%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 14:42
10.509 +0,17%
Francoforte 14:42
25.310 +0,50%

Petrolio a 89,92 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 89,92 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 89,92 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```