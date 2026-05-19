Milano 10:24
48.754 +0,17%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 10:24
10.383 +0,58%
Francoforte 10:24
24.556 +1,02%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Seduta debole per il FTSE Mid Cap, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 60.443.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 60.994. Rischio di eventuale correzione fino al target 59.581. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62.407.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```