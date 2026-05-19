New York: calo per Atlassian
(Teleborsa) - Sottotono la società di software australiana, che passa di mano con un calo del 2,60%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Atlassian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,23%, rispetto a -1,17% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Le implicazioni di breve periodo di Atlassian sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 92,48 USD. Possibile una discesa fino al bottom 83,76. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 101,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```