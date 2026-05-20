Milano 17:35
49.182 +1,71%
Nasdaq 21:03
29.219 +1,39%
Dow Jones 21:03
49.986 +1,26%
Londra 17:35
10.432 +0,99%
Francoforte 17:35
24.737 +1,38%

New York: ingrana la marcia Constellation Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia Constellation Energy
Grande giornata per il fornitore statunitense di energia pulita, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,76%.
Condividi
```