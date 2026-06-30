New York: performance negativa per Constellation Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita , in flessione del 2,71% sui valori precedenti.



L'andamento di Constellation Energy nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Constellation Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 249 USD con tetto rappresentato dall'area 257,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 245,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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