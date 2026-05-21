Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio
Giornata difficile per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in ribasso a 105,07.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 108,77. Primo supporto visto a 103,22. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 101,37.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)