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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Giornata difficile per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in ribasso a 105,07.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 108,77. Primo supporto visto a 103,22. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 101,37.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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