Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Brillante rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,14%.
Le implicazioni di breve periodo del greggio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 115,53. Possibile una discesa fino al bottom 99,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 131,86.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)