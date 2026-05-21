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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,58% alle 04:50
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21 maggio 2026 - 04.50
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Tokyo mostra una performance del 3,58% alle 04:50 e tratta a 61.945,34 punti.
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