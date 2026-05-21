Milano 20-mag
49.182 0,00%
Nasdaq 20-mag
29.298 +1,66%
Dow Jones 20-mag
50.009 +1,31%
Londra 20-mag
10.432 0,00%
Francoforte 20-mag
24.737 0,00%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,58% alle 04:50

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,58% alle 04:50
Tokyo mostra una performance del 3,58% alle 04:50 e tratta a 61.945,34 punti.
Condividi
```