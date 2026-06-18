Milano 10:42
52.472 -0,23%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:42
10.413 -0,91%
Francoforte 10:43
24.882 -0,21%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,86% alle 08:20

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,86% alle 08:20
Tokyo mostra una performance dell'1,86% alle 08:20 e tratta a 71.199,38 punti.
Condividi
```