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Dow Jones 16:38
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Londra 16:38
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Cambi: euro a 1,1582 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1582 dollari alle 15:41
Euro a 1,1582 sul dollaro alle 15:41.
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