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New York: andamento negativo per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Salesforce
Seduta in ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che mostra un decremento del 3,44%.
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