New York: in rally Qualcomm
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tech statunitense, che tratta in rialzo del 4,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qualcomm, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'andamento di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 216,6 USD e supporto a 202,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 231,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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