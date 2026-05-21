New York: in rally Qualcomm

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tech statunitense , che tratta in rialzo del 4,51%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qualcomm , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'andamento di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 216,6 USD e supporto a 202,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 231,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```