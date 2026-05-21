SILVER del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio
Giornata all'insegna degli acquisti per il metallo prezioso che ha terminato in rialzo attestandosi a 76,03.
Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 77,96. Primo supporto individuato a 73,98. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 81,94.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)