Stellantis amplia le collaborazioni con Qualcomm, Applied Intuition e Wayve

(Teleborsa) - Nel giorno della presentazione del piano strategico quinquennale FaSTLAne 2030
da 60 miliardi di euro, Stellantis
ha annunciato l’ampliamento della collaborazione tecnologica pluriennale con Qualcomm
, volta a potenziare i veicoli Stellantis di nuova generazione con i system-on-chip (SoC) Snapdragon Digital Chassis
di Qualcomm Technologies.
Stellantis utilizzerà le soluzioni Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm per supportare una potenza di calcolo avanzata e unificata nell’intero veicolo, inclusi cockpit, connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida. La collaborazione rafforzata stabilisce una base tecnologica comune e scalabile tra i marchi di Stellantis, promuovendo l’efficienza dei costi attraverso la standardizzazione delle piattaforme. La collaborazione è progettata per offrire esperienze più sicure, intelligenti e fluide grazie ai system-on-chip Qualcomm per i clienti dell’intero portafoglio globale Stellantis. L’estensione dell’accordo pluriennale include lo stack ADAS Snapdragon Ride Pilot
e i system-on-chip per i veicoli Stellantis di nuova generazione, consentendo una soluzione scalabile e validata a livello globale per la guida automatizzata di livello 2+ su tutto il portafoglio globale.
L'azienda guidata dall'Ad Filosa ha anche annunciato l'espansione della partnership tecnologica strategica con Applied Intuition
, sulla base della collaborazione esistente su STLA SmartCockpit
per supportare lo sviluppo della prossima generazione della piattaforma software intelligente STLA Brain di Stellantis.
L'intesa mira a supportare lo sviluppo e la scalabilità della piattaforma STLA Brain di nuova generazione sui veicoli Stellantis, grazie al
sistema operativo Vehicle OS, le soluzioni di cabin intelligence e i sistemi di guida autonoma di Applied Intuition. La collaborazione intende accelerare lo sviluppo, la simulazione, la validazione e l'implementazione del software nei sistemi veicolo principali.
Non solo, Stellantis ha stipulato una partnership tecnologica strategica con Wayve
per integrare Wayve AI Driver – l’intelligenza di guida automatizzata di Wayve – nella propria piattaforma STLA AutoDrive
, consentendo la guida a mani libere supervisionata di livello
2++ in ambienti urbani e autostradali.
La collaborazione segna un significativo passo avanti nella strategia di Stellantis per fornire ai clienti sistemi di assistenza alla guida avanzati intuitivi, sicuri e particolarmente naturali, costruendo al contempo una base flessibile che può evolvere verso livelli più avanzati di automazione nel tempo. L’accordo si basa sul recente investimento strategico di Stellantis in Wayve
e segna la prossima fase di collaborazione tra le aziende, combinando l’intelligenza artificiale end-toend di Wayve con la piattaforma avanzata STLA AutoDrive di Stellantis, la sua competenza ingegneristica e la sua scala di produzione industriale. La prima integrazione su veicolo è prevista in Nord America nel 2028.