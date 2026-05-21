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Stellantis amplia le collaborazioni con Qualcomm, Applied Intuition e Wayve

Finanza
Stellantis amplia le collaborazioni con Qualcomm, Applied Intuition e Wayve
(Teleborsa) - Nel giorno della presentazione del piano strategico quinquennale FaSTLAne 2030 da 60 miliardi di euro, Stellantis ha annunciato l’ampliamento della collaborazione tecnologica pluriennale con Qualcomm, volta a potenziare i veicoli Stellantis di nuova generazione con i system-on-chip (SoC) Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm Technologies.

Stellantis utilizzerà le soluzioni Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm per supportare una potenza di calcolo avanzata e unificata nell’intero veicolo, inclusi cockpit, connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida. La collaborazione rafforzata stabilisce una base tecnologica comune e scalabile tra i marchi di Stellantis, promuovendo l’efficienza dei costi attraverso la standardizzazione delle piattaforme. La collaborazione è progettata per offrire esperienze più sicure, intelligenti e fluide grazie ai system-on-chip Qualcomm per i clienti dell’intero portafoglio globale Stellantis. L’estensione dell’accordo pluriennale include lo stack ADAS Snapdragon Ride Pilot
e i system-on-chip per i veicoli Stellantis di nuova generazione, consentendo una soluzione scalabile e validata a livello globale per la guida automatizzata di livello 2+ su tutto il portafoglio globale.

L'azienda guidata dall'Ad Filosa ha anche annunciato l'espansione della partnership tecnologica strategica con Applied Intuition, sulla base della collaborazione esistente su STLA SmartCockpit per supportare lo sviluppo della prossima generazione della piattaforma software intelligente STLA Brain di Stellantis.

L'intesa mira a supportare lo sviluppo e la scalabilità della piattaforma STLA Brain di nuova generazione sui veicoli Stellantis, grazie al
sistema operativo Vehicle OS, le soluzioni di cabin intelligence e i sistemi di guida autonoma di Applied Intuition. La collaborazione intende accelerare lo sviluppo, la simulazione, la validazione e l'implementazione del software nei sistemi veicolo principali.

Non solo, Stellantis ha stipulato una partnership tecnologica strategica con Wayve per integrare Wayve AI Driver – l’intelligenza di guida automatizzata di Wayve – nella propria piattaforma STLA AutoDrive, consentendo la guida a mani libere supervisionata di livello
2++ in ambienti urbani e autostradali.

La collaborazione segna un significativo passo avanti nella strategia di Stellantis per fornire ai clienti sistemi di assistenza alla guida avanzati intuitivi, sicuri e particolarmente naturali, costruendo al contempo una base flessibile che può evolvere verso livelli più avanzati di automazione nel tempo. L’accordo si basa sul recente investimento strategico di Stellantis in Wayve e segna la prossima fase di collaborazione tra le aziende, combinando l’intelligenza artificiale end-toend di Wayve con la piattaforma avanzata STLA AutoDrive di Stellantis, la sua competenza ingegneristica e la sua scala di produzione industriale. La prima integrazione su veicolo è prevista in Nord America nel 2028.

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