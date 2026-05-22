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Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,06%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,16, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,165. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1579.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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