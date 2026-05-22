New York: in bella mostra Qualcomm
(Teleborsa) - Protagonista la compagnia tech statunitense, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Qualcomm mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,67%, rispetto a +0,11% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Le implicazioni di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 251,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 222,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 279,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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