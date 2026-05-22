Milano 17:35
49.511 +0,70%
Nasdaq 20:11
29.599 +0,82%
Dow Jones 20:11
50.710 +0,84%
Londra 17:35
10.466 +0,22%
Francoforte 17:35
24.889 +1,15%

Petrolio a 96,91 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 96,91 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 96,91 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```