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PALLADIUM del 22/05/2026

Finanza
PALLADIUM del 22/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

Seduta negativa per il metallo prezioso, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 1.354.

Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.335,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.390,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.317,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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