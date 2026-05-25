PALLADIUM del 22/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio
Seduta negativa per il metallo prezioso, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 1.354.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.335,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.390,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.317,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)