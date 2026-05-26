Milano 13:15
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Dow Jones 22-mag
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Londra 13:15
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1614. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,1651. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1688.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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