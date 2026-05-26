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/ Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,25% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,25% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai continua le contrattazioni a 4.123,38 punti
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26 maggio 2026 - 05.48
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Shanghai, in progresso dello 0,25% alle 05:48, tratta a 4.123,38 punti.
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