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Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,25% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai continua le contrattazioni a 4.123,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,25% alle 05:48
Shanghai, in progresso dello 0,25% alle 05:48, tratta a 4.123,38 punti.
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