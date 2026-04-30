Milano 29-apr
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Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 29-apr
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Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,70% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta in utile a 4.107,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,70% alle 05:48
Spunto rialzista dello 0,70% per Shanghai, alle 05:48, che continua le contrattazioni a 4.107,29 punti.
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