New York: al centro degli acquisti Western Digital

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che mostra una salita bruciante del 7,92% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Western Digital evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nel settore dei dischi rigidi rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Western Digital mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 531,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 507,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 555,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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