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New York: prevalgono le vendite su Western Digital

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su Western Digital
(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano in perdita del 7,32%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nel settore dei dischi rigidi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 502,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 460,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 544.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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