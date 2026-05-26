New York: performance negativa per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Rosso per il gestore di una serie di catene di ipermercati , che sta segnando un calo del 2,77%.



Lo scenario su base settimanale di Costco Wholesale rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.019,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 988,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 976,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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