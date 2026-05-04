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New York: performance negativa per Advanced Micro Devices
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 16.10
Ribasso composto e controllato per la
multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che presenta una flessione del 3,18% sui valori precedenti.
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