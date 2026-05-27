Milano 17:35
49.579 -0,64%
Nasdaq 17:50
29.844 -0,52%
Dow Jones 17:50
50.622 +0,32%
Londra 17:35
10.505 +0,13%
Francoforte 17:35
25.178 -0,03%

Cambi: euro a 0,9144 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9144 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9144 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```