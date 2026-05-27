Editoria: Feltrinelli acquisisce il 30% de Il Saggiatore

(Teleborsa) - Feltrinelli entra ne il Saggiatore, storica casa editrice milanese fondata da Alberto Mondadori e oggi presieduta da Luca Formenton, acquisendone una quota del 30%. Lo riporta una nota che annuncia la firma dell'accordo. Circa due anni fa, la catena di librerie era entrata nel capitale di Adelphi, acquisendo una quota del 10%.



L'accordo di oggi, spiega la società, punta a valorizzare e dare continuità al lavoro svolto dal Saggiatore in questi decenni. La casa editrice proseguirà il proprio percorso sotto la guida e la visione di Luca Formenton, "preservando l'identità culturale e la qualità che la contraddistinguono". L'accordo con il Gruppo Feltrinelli permetterà al Saggiatore di beneficiare di una struttura solida e di nuove sinergie distributive e promozionali, "con l'intento di garantirne un futuro ancora più ambizioso e una diffusione sempre più capillare del suo catalogo".



L'ingresso nel Saggiatore, sigla di riferimento per la saggistica in Italia, arricchisce il polo editoriale Feltrinelli di una nuova profondità, spiega la nota, grazie allo storico impegno del marchio nel pubblicare libri in ambiti quali la sociologia, la storia, la scienza, la storia dell'arte e la musica.





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