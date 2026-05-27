Qualcomm scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia tech statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Qualcomm rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 241,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 217,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 265,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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