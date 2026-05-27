Zscaler scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che passa di mano in perdita del 27,92%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Zscaler rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 137,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 130,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 144.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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