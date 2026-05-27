Zscaler scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che passa di mano in perdita del 27,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Zscaler rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 137,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 130,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 144.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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