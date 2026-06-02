Milano 16:44
50.496 +1,45%
Nasdaq 16:44
30.567 +0,17%
Dow Jones 16:44
51.033 -0,09%
Londra 16:44
10.374 +0,34%
Francoforte 16:44
25.116 +0,45%

New York: brusca correzione per Zscaler

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Zscaler
Retrocede molto il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,19%.
Condividi
```