Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio
Andamento piatto per l'indice svizzero, che propone sul finale un +0,05%.
Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 13.260. Rischio di discesa fino a 13.140,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13.379,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)