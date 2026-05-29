Milano 10:53
49.993 +0,34%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:53
10.444 +0,17%
Francoforte 10:53
25.124 +0,13%

PLATINUM del 28/05/2026

Finanza
PLATINUM del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Modesto guadagno per il metallo bianco-argenteo, che avanza di poco a +0,23%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.907,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.960,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.888,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```