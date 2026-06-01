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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Seduta negativa per il Light Sweet Crude Oil, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,84%.

Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 85,87, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 91,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 83,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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