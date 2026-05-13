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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo a 102,05.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 104,51, mentre il primo supporto è stimato a 97,14. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 111,88.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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