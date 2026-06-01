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Francoforte: scambi al rialzo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Redcare Pharmacy N.V
Avanza Redcare Pharmacy N.V, che guadagna bene, con una variazione del 3,57%.
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